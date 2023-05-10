З’явилася інтерактивна карта військових об’єктів рф в Криму: цивільним краще триматися подалі

Карта насамперед має вберегти від небезпеки кримчан

Тимчасово окупований Крим все частіше відвідує "бавовна", що й не дивно, оскільки росія буквально "нашпигувала" півострів військовими об’єктами. У мережі з’явилася інтерактивна мапа таких об’єктів у Криму.

Її створили журналісти "Крим.Реалії".

На карті відображаються полігони, бази палива, склади боєприпасів, місцезнаходження РЛС та ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту. Загалом вона містить інформацію про понад дві сотні військових об’єктів окупантів на півострові.

Всі вони мають точні координати та підкріплені фотографіями. За словами автора карти, основна мета її створення – попередити кримчан про небезпеку, пов’язану із цими місцями. Це дуже актуально, оскільки Крим все частіше атакують безпілотники, "промацуючи ґрунт" для подальшого перерізання окупантам каналів постачання техніки та ресурсів через Кримський міст.

Зазначимо, значна кількість українських патріотів сподіваються на деокупацію АРК мирним шляхом, а перспектива силового сценарію звільнення Криму наганяє на них панічний страх і наштовхує на роздуми щодо раціональності такої ціни за свободу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, скільки людей відповідають за співпрацю з російськими загарбниками після деокупації півострова.