Залужний відмовився від відеозустріч з начальниками НАТО: озвучено причину

Залужний не може взяти участь у засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні військового комітету НАТО у відеоформаті через напружену оперативну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я отримав учора листа українського командувача Залужного, який поінформував, що через напружену оперативну ситуацію на землі не зможе взяти участь у засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції", — сказав голова комітету Альянсу Роб Бауер, який відкрив захід.

Відкриваючи засідання, Бауер запевнив у продовженні всебічної військової підтримки України з боку Північноатлантичного альянсу.

Зазначимо, на 441-й день повномасштабного вторгнення окупаційні війська продовжують робити спроби продавити оборону ЗСУ на сході країни, а найбільші зусилля, як і раніше, докладають у Бахмута та Мар'їнки. При цьому біля Бахмута українські захисники змогли змусити втекти цілу російську бригаду, і відтіснити окупантів із кількох квадратних кілометрів. Тим часом повітряний терор росіян продовжується, а по Україні противник запускає ракети та дрони.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Валерій Залужний поспілкувався з начальником об'єднаного комітету штабів США Марком Міллі і розповів, чого зараз потребують ЗСУ. Зокрема є велика потреба у більшій кількості засобів ППО через постійні російські удари із застосуванням стратегічної авіації та керованих авіабомб.