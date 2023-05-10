Пожалів російських солдатів, і не тільки: Боррель нагородив дивних заяв про Україну

Борель заявив, що без допомоги Європи Київ нібито впаде за кілька днів

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель схоже поділяє досить дивну позицію Генсека ООН Антоніу Гутерріша, який стверджує, що війну в Україні зараз нібито завершити неможливо. При цьому позицію Гутерріша він доповнив рядом своїх ще дивніших заяв.

Про це пише видання LaSexta.

Так, наприклад, він пожалів російських солдатів, які так само, як і українці, помирають у цій кривавій війні.

"Глава європейської дипломатії в цей момент висловлює свою стурбованість "українцями, а також російськими солдатами, які щодня гинуть у дуже кровопролитній війні", — йдеться у статті.

Крім цього, Боррель заявив, що без допомоги Європи Київ нібито паде за кілька днів.

"Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна повинна здатися через кілька днів. Все, війна закінчена. Але чим закінчилася війна? в таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод", каже він, додаючи "Так ми хочемо закінчити війну?".

"От чому ми повинні продовжувати допомагати Україні. Мир якнайшвидше, але який мир", — каже Боррель, наголошуючи, що все вказує на те, що війна триватиме.

На запитання, чому так довго не відкривається дипломатичний канал між росією та Україною , Боррель повторює, що "той, хто розпочав агресію, каже, що поки він не досягне своїх військових цілей, а він їх не досяг, він продовжуватиме".

У цьому сенсі дипломат нагадує, що путіну не вдалося провести його нібито "блискавичну операцію" щодо взяття Києва, і "його армія була змушена відступити" і "втратила понад 1500 танків", але "продовжує наступати".

Раніше ми писали про те, що американський політик і дипломат Генрі Кісінджер вважає, що "криза" в Україні наближається до переломного моменту.

Також ми повідомляли, що Італія заговорила про переговори України та Росію, але у Зеленського жорстко відповіли.