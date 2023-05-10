Деякі українці після повістки можуть одразу опинитися на фронті: про кого мова

Мобілізація в Україні продовжується

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деяких військовозобов’язаних можуть одразу відправити на фронт.

Про це пише сайт "056", посилаючись на заяву керівника територіального центру комплектування Бурині Сергія Павлова.

Так, за його словами, одразу на фронт можуть відправити людей з бойовим досвідом чи тих, хто хоча б служив раніше.

"Людей, які служили та мають досвід, відправляємо вже до бойових військових частин, але люди, які не служили — всі потрапляють у навчальні частини", - зазначає військовий.

При цьому незалежно від ступеня підготовки мобілізованого майже всіх спочатку відправляють на навчання, яке триває мінімум один місяць.

Нагадаємо більш детально про те, чого чекати від мобілізації у травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те,чи варто очікувати посилення мобілізації у травні

Також ми повідомляли про те, що останнім часом у мережі активно "гуляє" чутка про те, що тепер військовозобов’язаним будуть вручати повістки, у тому числі через родичів. Юрист прояснив ситуацію.