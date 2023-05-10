Наєв повідомив про створення нових мобільних груп ППО: що вони робитимуть

Українські захисники отримали нову партію авто, які оснащені великокаліберними кулеметами та переносними ЗРК

В Україні створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищатимуть від атак з боку російських окупантів небо над столицею із півночі нашої країни.

Про це сьогодні, 10 травня, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв на своїй сторінці у Facebook.

Для посилення системи ППО захисникам передали партію автомобілів, які оснащені великокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами.

"З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося знайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам. Намагаємося унеможливити поразку військ і максимально забезпечити захист наших співвітчизників та об’єктів критичної інфраструктури", — сказав Наєв.

Сьогодні командувач передав чергову партію позашляховиків українським воїнам для створення мобільних вогневих груп ППО.

"Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в травні ГУР МО отримало від фонду "Повернися живим" мобільну станцію розвідки, після чого Кирило Буданов зробив важливу заяву для росіян.