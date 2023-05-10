Дивні заяви Борреля щодо України: Зеленський відповів і назвав єдиний спосіб закінчити війну

В ОП вважають, що є лише одне правильне рішення, яке може негайно завершити війну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на дивні заяви Жозепа Борреля про закінчення війни в Україні шляхом припинення постачання нашій країні зброї. Хоча глава Євродипломатії й підкреслив, що це призведе до несправедливого миру, Подоляк заявляє, що таким чином війну в Україні не можна точно закінчити негайно.

Після висловлювання Жозепа Борреля на сторінці Михайла Подоляка у Twitter було опубліковано пост, в якому він пояснив, яким є єдине рішення негайного закінчення війни в нашій країні.

"Повторю… Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ росії з чужої суверенної території – єдине рішення", — сказав він.

Також радник голови ОП наголосив, що припинення постачання зброї нашим військовим – це виключно про масштабування війни. Тобто йдеться про перенесення її на інші території, а також про різке збільшення воєнних злочинів та тотальне знищення цивільного населення.

"Правильно робіть акценти", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Головному управлінні розвідки МО України оцінили прогноз Кирила Буданова щодо строків закінчення війни в Україні.