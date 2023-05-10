Обстановка на фронтах: в Міноборони повідомили важливу новину про Бахмут

ЗСУ стійко тримають оборону

Незважаючи на те, що росіяни, як і раніше, докладають колосальних зусиль, щоб захопити Бахмут українські воїни стійко тримають позиції та досягають результатів. За останню добу ворогам не вдалося захопити жодної позиції ЗСУ у місті.

Про ситуацію на фронтах розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Так, за її даними, найнапруженіша ситуація залишається на сході України. Там ворог наступає одразу на 5 напрямках — Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському. При цьому на всіх напрямках протягом цієї доби дії ворога були безуспішними.

"На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії", — йдеться у повідомленні.

Незважаючи на це, зазначає Маляр, наші воїни міцно тримають оборону Бахмута та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено.

Якщо коротко говорити про картину бойових дій станом на вечір 10 травня, вона виглядає так:

Північ

На кордоні з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На кордоні з РФ

У прикордонних районах ворог продовжує зберігати військову присутність.

Південь

Ворог у обороні.

Схід

Залишається епіцентром бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ досягли успіху під Бахмутом. З позицій втекла ціла бригада росіян, а пригож істерика.

Також ми повідомляли, що окупанти б’ють Бахмутом фосфорними боєприпасами.