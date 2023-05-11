Війна — день 442: окупанти "отримують на горіхи" під Бахмутом від ЗСУ, але продовжують атакувати

Оперативно про головне 11 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 442 дні. Ворог продовжує робити спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. При цьому ЗСУ стійко тримають лінію фронту і місцями роблять локальні контратаки. Водночас окупанти продовжують нещадно руйнувати українську інфраструктуру, а збитки завдані за рік повномасштабної війни становлять сотні мільярдів доларів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США вперше дозволили використати конфісковані активи російських олігархів на відновлення України. Поки що йдеться про 5,4 мільйона доларів, які належать власнику "Царгород ТБ" Костянтину Малофєєву

Про те, що відбувалося 8 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 439: "святковий" терор від окупантів та спроби завершити захоплення Бахмута

Дізнатись про головні події 9 травня можна у публікації: Війна — день 440: окупанти "відзначають" 9 травня ракетним терором України і посилено тиснуть на Бахмут

З даними за 10 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 441: ЗСУ б’ють окупантів під Бахмутом, а російські обстріли міст не припиняються