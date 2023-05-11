Займається "політичним позерством": у США розповіли, що стоїть за істериками пригожина

Проблем із снарядами у "вагнерівців" під Бахмутом немає

Попри гучні заяви ватажка найманців ПВК "Вагнер" євгенія пригожина, на Заході не бачать, щоб його бойовики мали проблеми з боєприпасами.

Як повідомляє Politico, двоє американських чиновників у розмові з виданням зазначили, що його заяви не заслуговують на довіру.

За їх словами, нині немає жодних ознак того, що "вагнерівці" мають намір залишити свої позиції. При цьому вони висловили думку, що такі заяви мають лише одну мету — викликати реакцію у російського міноборони.

Співрозмовники видання кажуть, що найманці зараз мають достатню кількість боєприпасів і вони, як і раніше, тримають під контролем 85% Бахмута.

При цьому в Раді нацбезпеки США заяви пригожина коментувати відмовилися, лише зазначили, що він займається "політичним позерством". Крім того, там наголосили, що ватажок "вагнерівців" поводиться зі своїми найманцями як з гарматним м’ясом і жертвує їхнє життя для досягнення персональних політичних цілей.

Як повідомлялося раніше, ватажок найманців ПВК "Вагнера" євгеній пригожин вкотре поскаржився на те, що йому не дають снарядів, а також повідомив, що "вагнерівці" залишаться в Бахмуті "ще кілька днів".