Ворог міг просунутися під Авдіївкою: актуальні карти боїв в Україні

В Бахмуті та Мар'їнці тривають найзапекліші бої

Українські військові провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута — на північ від Хромового та на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута). В Бахмуті продовжують діяти вагнерівці попри попередні погрози фінансиста ПВК євгена пригожина, що "Вагнер" відійде з цього району.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті зазначають, що проблеми з боєздатністю рф, загострені продовженням виснажливих нападів у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак. Ворог продовжує завдавати ударів на сході та на півдні.

За даними Генштабу ЗСУ, війська рф наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбито 39 ворожих атак. Найактивніші бої у Бахмуті та Мар’їнці.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку тривають бої в районі Серебрянського лісництва (10 км на південь від Кремінної) Під вогнем ворога опинилися десятки населених пунктів.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті триває оборона міста. Вагнерівці продовжують наступ. Окупанти атакують тут найчастіше — в день напередодні фіксували 28 бойових зіткнень. Українські військові провели ряд успішних контратак.

Карта боїв у Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямку окупанти наступали на Авдіївку та Мар’їнку. З’явилися кадри геолокації, які можуть підтвердити попередні заяви рф про захоплення Кам’янки північно-східніше Авдіївки. Росіяни заявляють, що і зараз є просування, зазначають у DeepState. На Шахтарському напрямку під наземним ударом ворога опинилися позиції в районі Новомихайлівки.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

В Запорізькій області Сили оборони наносять точкове ураження артилерією по місцях зберігання боєкомплекту ворогом, повідомляє DeepState. Російські військові також атакують артилерією та авіацією по українських позиціях у Херсонській та Запорізькій областях.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ЗСУ розповіли деталі про контратаки під Бахмутом. Ворог подекуди відсунутий на 2 кілометри.