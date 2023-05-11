Ворог міг просунутися під Авдіївкою: актуальні карти боїв в Україні
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В Бахмуті та Мар'їнці тривають найзапекліші бої
Українські військові провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута — на північ від Хромового та на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута). В Бахмуті продовжують діяти вагнерівці попри попередні погрози фінансиста ПВК євгена пригожина, що "Вагнер" відійде з цього району.
Аналітики Інституту вивчення війни у звіті зазначають, що проблеми з боєздатністю рф, загострені продовженням виснажливих нападів у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак. Ворог продовжує завдавати ударів на сході та на півдні.
За даними Генштабу ЗСУ, війська рф наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбито 39 ворожих атак. Найактивніші бої у Бахмуті та Мар’їнці.
Схід України
На Лиманському напрямку тривають бої в районі Серебрянського лісництва (10 км на південь від Кремінної) Під вогнем ворога опинилися десятки населених пунктів.
В Бахмуті триває оборона міста. Вагнерівці продовжують наступ. Окупанти атакують тут найчастіше — в день напередодні фіксували 28 бойових зіткнень. Українські військові провели ряд успішних контратак.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямку окупанти наступали на Авдіївку та Мар’їнку. З’явилися кадри геолокації, які можуть підтвердити попередні заяви рф про захоплення Кам’янки північно-східніше Авдіївки. Росіяни заявляють, що і зараз є просування, зазначають у DeepState. На Шахтарському напрямку під наземним ударом ворога опинилися позиції в районі Новомихайлівки.
Південь України
В Запорізькій області Сили оборони наносять точкове ураження артилерією по місцях зберігання боєкомплекту ворогом, повідомляє DeepState. Російські військові також атакують артилерією та авіацією по українських позиціях у Херсонській та Запорізькій областях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ЗСУ розповіли деталі про контратаки під Бахмутом. Ворог подекуди відсунутий на 2 кілометри.