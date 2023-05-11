"Вагнерівці" залишаються в Бахмуті, але їх відтісняє ЗСУ: що зараз відбувається у місті-фортеці

Незважаючи на істерики пригожина, "вагнерівці" не йдуть з Бахмута, але їхні фланги посипалися

Найманці ПВК "Вагнера" не залишають Бахмут, хоча кілька днів тому їх ватажок, євгеній пригожин, заявляв, що вони можуть залишити місто. Втім, пізніше він передумав і на сьогоднішній день "вагнерівці" утримують значну частину Бахмута і всупереч скаргам пригожина на нестачу снарядів мають достатньо боєприпасів. Водночас, українським бійцям вдалося відтіснити окупантів з частини їхніх позицій.

Про це пише POLITICO, з посиланням на слова двох високопосадовців США.

Заяви ватажка ПВК "Вагнера" про відведення його військ із Бахмута та передачу позицій "кадировцям" не реалізувалися. За словами співрозмовників видання, відхід "вагнерівців" із Бахмута міг би змінити "траєкторію війни" у східній частині України. Однак у США не бачать ознак підготовки відведення найманців з міста.

Проте навіть попри те, що найманці "Вагнера" не відступили з міста, 10 травня українські офіційні особи повідомили, що Сили оборони захопили кілька позицій "вагнерівців" на околиці Бахмута.

За словами офіційних осіб США, незважаючи на заяви пригожина, "Вагнер", як і раніше, володіє значними запасами боєприпасів і зберігає контроль над не менш ніж 85% відсотками Бахмута. Один із співрозмовників заявив, що на допомогу "вагнерівцям" можуть "підтягнуться" й чеченські сили.

При цьому, як повідомив командувач Східного угрупування військ, генерал-полковник Олександр Сирський, на окремих ділянках фронту під Бахмутом ворог не зміг утримати тиск українських захисників і відступив на дистанцію до 2-х кілометрів. Він додав, що грамотне проведення оборонної операції дозволило виснажити сили найманців ПВК "Вагнер", через що їх довелося змінювати на гірше підготовлені підрозділи регулярної російської армії.

Водночас українські джерела повідомляють про "хороші новини" з Бахмута. Пишуть, що українські бійці просунулися щонайменше на 1 км, фланги у росіян посипалися і це "тільки початок". За словами бійців, що воюють у Бахмуті, хоча деталі поки що тримають у секреті, "тактично ця операція увійде в історію".

Зазначимо, 9 травня стало відомо, що російська 72-а окрема мотострілецька бригада втекла зі своїх позицій під Бахмутом, що дозволило ВСУ помітно просунутися і викликало чергову істерику у пригожина.

А тим часом, як повідомляв "Телеграф", дедалі більше країн визнають ПВК "Вагнера" терористичною організацією: це вже зробили Литва та Франція і незабаром їх підтримає Британія.