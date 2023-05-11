Під час удару по багатоповерхівці загинули 8 людей: СБУ знайшла навідника російських ракет на Миколаїв (фото)

СБУ вийшла на слід коригувальника вогню окупантів у Миколаєві

СБУ затримала мешканця Миколаєва, який "навів" ракету окупантів на багатоповерхівку у Миколаєві у жовтні минулого року. Тоді внаслідок удару загинули 8 людей, у тому числі дитина.

Про затримання коригувальника ворожого вогню повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, співпрацювати з окупантами зловмисник розпочав у серпні минулого року.

"У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі. Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру та фіксував місця базування та переміщення сил оборони на території регіону.

Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Миколаєву 13 жовтня 2022 року

Після цього фігурант справи почав передавати росіянам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які були біля житлових будинків. За такі дані ворожий інформатор отримував до 5 тисяч гривень свою банківську картку.

Під час обшуків за місцем проживання співробітники СБУ виявили мобільний телефон, який затриманий використав для зв’язку з окупантами.

Фігуранту справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує до 15 років в’язниці чи довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно СБУ затримала у Львові бізнесмена, який продавав елітні авто у рф.