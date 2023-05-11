Під час удару по багатоповерхівці загинули 8 людей: СБУ знайшла навідника російських ракет на Миколаїв (фото)
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СБУ вийшла на слід коригувальника вогню окупантів у Миколаєві
СБУ затримала мешканця Миколаєва, який "навів" ракету окупантів на багатоповерхівку у Миколаєві у жовтні минулого року. Тоді внаслідок удару загинули 8 людей, у тому числі дитина.
Про затримання коригувальника ворожого вогню повідомили у прес-службі СБУ.
За даними слідства, співпрацювати з окупантами зловмисник розпочав у серпні минулого року.
"У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі. Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру та фіксував місця базування та переміщення сил оборони на території регіону.
Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Після цього фігурант справи почав передавати росіянам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які були біля житлових будинків. За такі дані ворожий інформатор отримував до 5 тисяч гривень свою банківську картку.
Під час обшуків за місцем проживання співробітники СБУ виявили мобільний телефон, який затриманий використав для зв’язку з окупантами.
Фігуранту справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує до 15 років в’язниці чи довічне ув’язнення.
Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно СБУ затримала у Львові бізнесмена, який продавав елітні авто у рф.