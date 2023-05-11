ЗСУ має кілька зручних днів для контрнаступу: експерт пояснив, що сталося

Роман Світан розповів, як окупанти не бажаючи того, "подарували" ЗСУ кілька вдалих днів для контрнаступу

Україна отримала від країн НАТО все необхідне для успішного контрнаступу, проте росіяни всі ці місяці активно окопувалися на окупованих територіях, що ускладнює деокупацію. Однак зараз у ЗСУ є кілька зручних днів для контрнаступу, оскільки окупанти відтягли частину засобів ППО з фронту для захисту Москви під час заходів, присвячених 9 травня.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він зазначив, що ППО в районі Москви було посилено, туди, ймовірно, були перекинуті й частини з фронту.

"Зараз у нас є вікно, два-три дні, поки зенітно-ракетні комплекси з Москви знову не повернуться на фронт і не розташуються, не прикриють фронтальні деякі моменти. Тобто у нас ці два-три дні є для того, щоб виконати наступальні дії, ну або розширити принаймні географію, або глибину завдання ударів, за допомогою авіації в тому числі", — пояснив він.

Експерт резюмував, що ППО однозначно чергували в районі Москви, велика кількість винищувачів "висіла" по периметру міста в радіусі 100-150 кілометрів. Крім того, на дахах чергували розрахунки ПЗРК, зенітні установки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за словами спікера командування армії США в Європі та Африці полковника Мартіна О’Доннелла, на сьогоднішній день Україні надано близько 600 різних систем озброєння, але не всі використовуються на фронті, адже наступ ще не розпочато.