Рус

Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу України: "Можемо рухатися вперед, але..."

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 11 травня 2023, 11:03
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Зеленський вважає, що ЗСУ вже готові до наступу, але варто зачекати

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не найкращий час для початку контрнаступу ЗСУ.

Про це він повідомив в інтерв’ю ВВС.

За словами українського лідера, зараз українська армія має необхідне озброєння для наступу.

"З тим, що у нас є ми можемо йти вперед і досягти успіху. Але ми втратили б багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Нам все ще потрібно трохи більше часу", — сказав він.

Глава держави додав, що деякі бойові бригади ЗСУ пройшли навчання у країнах НАТО і є "готовими" до наступу.

При цьому Зеленський зазначив, що на даний момент армії все ще потрібне "щось", у тому числі бронетехніка, яку зараз Україна "отримує партіями".

Український президент наголосив, що не сумнівається у здатності нашої армії провести наступ. За його словами, зараз високі ризики заморозки війни, на що розраховує країна-агресор.

Раніше "Телеграф" наводив словами секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що Зеленський ще не затвердив терміни проведення контрнаступу та основні напрями просування військ.

Теги:
#Україна #Наступ #Володимир Зеленський #ЗСУ