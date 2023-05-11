Майстерність зростає: українська ППО показує неймовірні результати, пишуть західні ЗМІ

За допомогою західної зброї та зростаючого досвіду наших захисників українські засоби ППО досягли великих успіхів

Більш ніж за рік повномасштабної війни українські сили ППО почали показувати ефективнішу роботу. Якщо на початку вторгнення їм вдавалося збивати менше ніж 50% ракет, то зараз цифра підбирається вже до 90% загалом по Україні та до 100% по Києву.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень США (CSIS) та слова Командира бригади командуванні ППО "Центр" із позивним "Граніт".

Так, у перші місяці повномасштабного вторгнення вдавалося перехопити лише половину з випущених росією ракет. Водночас за даними CSIS, ця цифра могла бути набагато нижчою.

За допомогою західної зброї та зростаючого досвіду наших захисників українські засоби ППО досягли великих успіхів за останні 14 місяців, рятуючи інфраструктуру та людські життя і не даючи можливості Росії досягти переваги в повітрі, що є важливим кроком, оскільки українці готуються до контрнаступу.

"З прибуттям нових систем ППО західного виробництва у жовтні та листопаді, а також зростанням навичок українських батарей, до грудня Україна перехопила близько 80% випущених російських крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

"Граніт" наголосив, що небо над столицею вже надійно захищене, оскільки там збивають практично 100% випущених росіянами ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про створення в Україні нових мобільних груп протиповітряної оборони.