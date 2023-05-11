"путін — дурень": у Зеленського відреагували на гучну статтю в New York Times

У Зеленського відреагували на статтю, в якій висміяли путіна

В Офісі президента України відреагували на статтю американського журналіста та письменника Томаса Фрідмана під назвою "путін — найнебезпечніший дурень у світі". Як заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, ця стаття "остаточно руйнує монструозний образ росії та особисто путіна".

Свою думку представник команди Зеленського висловив у себе на сторінці в Twitter.

За його словами, цей "монструозний образ" дозволяв президенту росії володимиру Путіну та самій рф активно домінувати у світовій політиці.

"Реально ж путін ніколи не володів якісним аналізом ситуації, сценарними опрацюваннями, гнучкими планами та об’єктивною оцінкою. Він завжди робив ставку на загрозливий блеф. Настав час здійснити остаточну переоцінку…" — написав Подоляк.

У самій статті для New York Times Фрідман описав три факти, які визначають хід війни в Україні.

Факт №1. На думку письменника, путін вигадав цю війну сам, майже без участі військового командування і, звичайно, без масових закликів з боку російського народу.

"Отже, росія зупиниться в Україні, незалежно від того, виграє вона чи програє, лише тоді, коли путін вирішить зупинитися ", — написав він.

Факт №2. путін ніколи не мав запасного плану з приводу війни в Україні.

"Тепер очевидно: він вірив, що зможе вальсом дійти до Києва, захопити його через тиждень, призначити президентом лакея, засунути Україну собі в кишеню і покласти край будь-якому подальшому розширенню ЄС, НАТО чи західної культури у бік росії. Тоді він би кинув свою тінь на всю Європу", — пише журналіст.

Факт №3. Російський диктатор опинився в ситуації, в якій він не може бути переможцем, не може програти і просто не може зупинитися.

"У нього більше немає шансів захопити контроль над усією Україною. Але водночас він не може дозволити собі зазнати поразки після того, як він витратив стільки російських життів і грошей. Тому він не може зупинитися", — завершив Фрідман.

Також журналіст звернув увагу, що президент росії почав хапатися за будь-яку причину, щоб виправдати війну, яку він розпочав через свої особисті фантазії про те, що Україна — частина рф.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому парад на 9 травня у москві став путінською ганьбою.