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Залужний несподівано прийшов на весілля до українців (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Залужний несподівано прийшов на весілля до українців (фото) Новина оновлена 11 травня 2023, 16:54

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раптово прийшов на весілля української пари.

Про це повідомив наречений Максим Алексєєв, який одружився з Катериною Поліщук.

Так, новий чоловік опублікував у соцмережі фото з церемонії, де особисто був присутній Залужний. Він зазначив, що "дуже хотілося, щоб цей момент здійснив особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер на початку нашої родини стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших".

Чоловік від імені молодят подякував Головнокомандувачу за те, що зробив цей важливий у їхньому житті момент "неймовірним".

Варто відзначити, що все це відбувається на тлі того, поки російські Telegram-канали розганяють свої фейки про нібито загибель Головнокомандувача.

Новина доповнюється…