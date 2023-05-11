Окупанти в паніці заявляють про наступ ЗСУ майже по всьому фронту (карта)

Російські воїнкори масово почали повідомляти про нібито наступ ЗСУ та спроби форсувати Дніпро. Інформація офіційно не підтверджена

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" про те, що росіяни масово тікають з позицій у Бахмуті, російські пропагандисти почали заявляти про те, що ЗСУ нібито пішли у контрнаступ. Російські воєнкори та інші рупори кремля заявляють про те, що українська армія намагається атакувати одразу на кількох ділянках фронту. У Генштабі ЗСУ цю інформацію не коментують. Цілком можливо, що це чергове "вкидання" російського ІПСО.

Так, увечері 11 травня як за командою частина пропагандистських Telegram-каналів почала публікувати "тривожні" повідомлення про те, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Надходять повідомлення про те, що ЗСУ готують десантну операцію в Херсонській області з району Берислава, на Оріхівському напрямку росіяни заявили про нібито застосування "хімічної зброї ЗСУ", а на околицях Харкова помітили колони з технікою, зокрема й західною.

Пропагандисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ і на стільки не впевнені у власній армії, що навіть припускають, що українські солдати можуть зайти в Білгородську область.

Отже, про що заявляють пропагандисти:

ЗСУ пішли в атаку під Майорськом ( Донецька область ), де активні бої йдуть із самого ранку 11 травня. Солдати російської армії намагаються протистояти українській армії.

), де активні бої йдуть із самого ранку 11 травня. Солдати російської армії намагаються протистояти українській армії. Армія України має намір форсувати Дніпро у районі Берислава, щоб перебратися на лівий берег Херсонської області до Каховки та Нової Каховки. Поблизу Берислава, за словами пропагандистів, спостерігається скупчення десантних катерів.

до Каховки та Нової Каховки. Поблизу Берислава, за словами пропагандистів, спостерігається скупчення десантних катерів. У Запорізькій області поблизу населеного пункту Оріхів нібито ЗСУ застосували "хімічну зброю" і після одного вдиху окупанти втрачають свідомість.

поблизу населеного пункту Оріхів нібито ЗСУ застосували "хімічну зброю" і після одного вдиху окупанти втрачають свідомість. У Харкові на об'їзній дорозі помічені колони танків, у тому числі й західних, які прямують у бік кордону з росією. Росіяни припускають, що Україна вирішила "загострити ситуацію на північному фронті". Воєкнори припускають, що ЗСУ можуть загрожувати Білгородській області або спробують перерізати шляхи постачання окупаційних військ на Сватівському напрямку.

на об'їзній дорозі помічені колони танків, у тому числі й західних, які прямують у бік кордону з росією. Росіяни припускають, що Україна вирішила "загострити ситуацію на північному фронті". Воєкнори припускають, що ЗСУ можуть загрожувати Білгородській області або спробують перерізати шляхи постачання окупаційних військ на Сватівському напрямку. ЗСУ нібито намагаються оточити Бахмут із флангів. На певних ділянках їм вдалося зайняти рубежі.

Важливо зазначити, що ця інформація не є перевіреною та може бути черговим "вкидом" російської ІПСО. У Генштабі ЗСУ цю інформацію ніяк не коментують, а 9 травня секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що остаточного рішення про терміни контрнаступу та основні напрямки ще не прийнято. Також нагадаємо, що в ЗСУ закликають громадян не фотографувати, не знімати та не обговорювати в соцмережах переміщення колон військової техніки та особового складу Сил оборони.

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