Окупанти в паніці заявляють про наступ ЗСУ майже по всьому фронту (карта)
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Російські воїнкори масово почали повідомляти про нібито наступ ЗСУ та спроби форсувати Дніпро. Інформація офіційно не підтверджена
Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" про те, що росіяни масово тікають з позицій у Бахмуті, російські пропагандисти почали заявляти про те, що ЗСУ нібито пішли у контрнаступ. Російські воєнкори та інші рупори кремля заявляють про те, що українська армія намагається атакувати одразу на кількох ділянках фронту. У Генштабі ЗСУ цю інформацію не коментують. Цілком можливо, що це чергове "вкидання" російського ІПСО.
Так, увечері 11 травня як за командою частина пропагандистських Telegram-каналів почала публікувати "тривожні" повідомлення про те, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Надходять повідомлення про те, що ЗСУ готують десантну операцію в Херсонській області з району Берислава, на Оріхівському напрямку росіяни заявили про нібито застосування "хімічної зброї ЗСУ", а на околицях Харкова помітили колони з технікою, зокрема й західною.
Пропагандисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ і на стільки не впевнені у власній армії, що навіть припускають, що українські солдати можуть зайти в Білгородську область.
Отже, про що заявляють пропагандисти:
- ЗСУ пішли в атаку під Майорськом (Донецька область), де активні бої йдуть із самого ранку 11 травня. Солдати російської армії намагаються протистояти українській армії.
- Армія України має намір форсувати Дніпро у районі Берислава, щоб перебратися на лівий берег Херсонської області до Каховки та Нової Каховки. Поблизу Берислава, за словами пропагандистів, спостерігається скупчення десантних катерів.
- У Запорізькій області поблизу населеного пункту Оріхів нібито ЗСУ застосували "хімічну зброю" і після одного вдиху окупанти втрачають свідомість.
- У Харкові на об'їзній дорозі помічені колони танків, у тому числі й західних, які прямують у бік кордону з росією. Росіяни припускають, що Україна вирішила "загострити ситуацію на північному фронті". Воєкнори припускають, що ЗСУ можуть загрожувати Білгородській області або спробують перерізати шляхи постачання окупаційних військ на Сватівському напрямку.
- ЗСУ нібито намагаються оточити Бахмут із флангів. На певних ділянках їм вдалося зайняти рубежі.
Важливо зазначити, що ця інформація не є перевіреною та може бути черговим "вкидом" російської ІПСО. У Генштабі ЗСУ цю інформацію ніяк не коментують, а 9 травня секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що остаточного рішення про терміни контрнаступу та основні напрямки ще не прийнято. Також нагадаємо, що в ЗСУ закликають громадян не фотографувати, не знімати та не обговорювати в соцмережах переміщення колон військової техніки та особового складу Сил оборони.
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