ЗСУ впевнено просуваються в районі Бахмута: актуальні карти боїв в Україні

ЗСУ мають певний успіх у районі Бахмута

Завдяки успішному контрнаступу ЗСУ у районі Бахмута, нашим військовим вдалося знизити інтенсивність бойових дій на території самого міста

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за минулу добу.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, 59 авіаційних ударів і 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Основні зусилля ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де було відбито 44 атаки ворога. Найбільш запеклі бої йдуть у містах Бахмут та Мар’їнка.

Актуальна карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій у Харківській та Луганській областях

Окупанти спробували обмежено штурмувати за 15 км від Куп’янська та по лінії Сватово-Кремінна. За інформацією Генштабу ЗСУ, спроби ворога були успішно відображені.

Карта бойових дій у Харківській та Луганській областях

11 травня ворог також намагався атакувати за 10 км на південь від Кремінної.

За даними російських джерел, 10 травня окупанти також здійснювали наземні атаки в районі Макіївки, Стельмахівки, Білогорівки та Масютівки.

Ситуація на Донбасі

ЗСУ провели успішні локалізовані контратаки навколо Бахмута 11 травня. Минулої доби нашим захисникам вдалося відтіснити сили противника з ділянки траси Т0504 Бахмут-Часів Яр на південному заході Бахмута.

Карта боїв за Бахмут

Російські воєнкори повідомляли, що за минулу добу ЗСУ мали успіх на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового. Також вони писали про те, що українській армії вдалося вибити суперника з позицій на південь та південний захід від Івановського та на захід від Кліщіївки.

У Генштабі повідомляли, що за добу ворог здійснив лише 15 наземних атак у Бахмуті та його околицях, що демонструє різке падіння їхньої кількості.

Ситуація на Донбасі

Минулої доби ворог продовжував обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Водночас наші війська провели обмежену та локалізовану контратаку на заході Донецької області. Якщо вірити повідомленням росіян, то ЗСУ перетнули річку Шайтанка поблизу Новодонецького.

Ситуація на Півдні України

10 та 11 травня російські війська збільшили інтенсивність обстрілів правого берега Херсонської області. Усього було зафіксовано 98 ударів за добу.

Ситуація у Запорізькій області

Також противник бив по Станіславу і Кізомису із застосуванням семи керованих авіаційних бомб КАБ-500. У Запоріжжі є влучення у громадянську інфраструктуру.

Водночас російські джерела пишуть про бої на острові Великий Потьомкін у дельті Дніпра на півдні Херсона.

Ситуація у Херсонській області

Російські ЗМІ продовжують писати про "евакуацію" людей з окупованої частини Запорізької області. Зокрема, йдеться про персонал Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не найкращий час для контрнаступу ЗСУ.