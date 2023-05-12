Було чути у різних районах міста: у центрі Мелітополя прогримів потужний вибух (оновлено)

Ранок 12 травня у Мелітополі видався неспокійним

Рано-вранці 12 травня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який чули в різних районах міста.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, потужний вибух пролунав у центральній частині міста.

При цьому Федоров поки що не може сказати про те, що саме спричинило вибух і до яких наслідків він привів.

"Де саме вранці невдало курять окупанти, з’ясовуємо", — написав він.

Водночас місцеві Telegram-канали пишуть, що вибух у Мелітополі добре чули мешканці центральної частини міста, в районі парку та в районі Піщаного.

Окупаційна влада пізніше повідомила, що вибух пролунав близько 6.50 на вул. Шмідта. За інформацією окупантів, у сміттєвому баку спрацював СВП.

"Ніхто не постраждав. Пошкоджено автомобілі, що вибухнули, вибуховою хвилею вибиті шибки в найближчому будинку", — пишуть окупанти.

У коментарях до публікації мешканці міста підтверджують, що чули гучний вибух. При цьому чути його було далеко за межами центру, якщо вірити повідомленням громадян. До речі, у своїх повідомленнях мешканці Маріуполя не приховують, що сподіваються на погані новини для окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці квітня у Мелітополі знищили начальника Приазовського відділу окупаційної поліції.