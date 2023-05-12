Було чути у різних районах міста: у центрі Мелітополя прогримів потужний вибух (оновлено)
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Ранок 12 травня у Мелітополі видався неспокійним
Рано-вранці 12 травня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який чули в різних районах міста.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, потужний вибух пролунав у центральній частині міста.
При цьому Федоров поки що не може сказати про те, що саме спричинило вибух і до яких наслідків він привів.
"Де саме вранці невдало курять окупанти, з’ясовуємо", — написав він.
Водночас місцеві Telegram-канали пишуть, що вибух у Мелітополі добре чули мешканці центральної частини міста, в районі парку та в районі Піщаного.
Окупаційна влада пізніше повідомила, що вибух пролунав близько 6.50 на вул. Шмідта. За інформацією окупантів, у сміттєвому баку спрацював СВП.
"Ніхто не постраждав. Пошкоджено автомобілі, що вибухнули, вибуховою хвилею вибиті шибки в найближчому будинку", — пишуть окупанти.
У коментарях до публікації мешканці міста підтверджують, що чули гучний вибух. При цьому чути його було далеко за межами центру, якщо вірити повідомленням громадян. До речі, у своїх повідомленнях мешканці Маріуполя не приховують, що сподіваються на погані новини для окупантів.
Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці квітня у Мелітополі знищили начальника Приазовського відділу окупаційної поліції.