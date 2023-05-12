Намагаються якнайшвидше: у Пентагоні назвали дату поставок танків Abrams в Україну

США не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових, але і створюють інфраструктуру для підтримки роботи Abrams

Не встигли росіяни заспокоїтися через отримання Україною від Великої Британії крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, як з'явилися дані, що танки Abrams з'являться в Україні на початку осені.

Як розповів міністр оборони США Ллойд Остін, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на цих танках, пише "Голос Америки".

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", – розповів він на слуханнях у Сенаті.

Відповідаючи на питання, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, Ллойд Остін пояснив, що затримка пов'язана з тим, що США не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових працювати на них, але і створюють інфраструктуру для підтримки роботи Abrams, адже ця техніка є новою для українців.

Сполучені Штати намагаються зробити це все якнайшвидше, проте танк Abrams має суттєві відмінності, зокрема, через наявність турбінного двигуна та інших достатньо складних систем.

"Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", – резюмував глава Пентагону.

М1 Abrams розрахований на екіпаж із чотирьох осіб, його вага складає 57 тонн для версії М1А1 та 61 тонну для версії М1А2. Танк захищений композитною бронею зі сталі, кераміки та кевлару, а також додатково покривається захистом над ходовою й кормовою частинами та паливними баками. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл GPS-навідника вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад.

Нагадаємо, заради прискорення поставок США вирішили передати Україні не нову версію Abrams M1A2, а більш стару — M1A1 Abrams. Спікер Пентагону Пат Райдер пояснив, що що передача танків варіанта M1A1 дозволить значно прискорити темпи поставок і якщо для більш нової версії на це пішов би рік чи два, то старіша версія може надійти на озброєння ЗСУ вже до осені 2023 року.

Як раніше розповідав "Телеграф", найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall хоче відкрити підприємство в Україні та виробляти там танки, ППО та снаряди. Зокрема йдеться виробництво в Україні новітнього танка KF51 Panther.