Контрнаступ наближається? CNN пише, що Україна розпочала "формуючі" операції: що це означає

Успіх українського контрнаступу безпосередньо залежить від його ретельної підготовки, відповідні дії вже ведуться

Поки окупанти влаштовують "фестиваль паніки та істерики", нібито Україна наступає по всьому фронту, українські сили роблять свою справу і розпочали "формуючі" операції (Shaping Operations) перед майбутнім контрнаступом.

Про це повідомили високопоставлений військовий представник США та високопоставлений західний чиновник, пише CNN.

Зазначається, що "формуючі" операції включають удари по складах зброї, командним центрам, бронетанковим та артилерійським системам для підготовки поля бою для сил, що наступають. Ці кроки є стандартною тактикою перед спільними операціями.

Коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, перед цим також було проведено низку повітряних атак, щоб сформувати поле бою. Як пояснив військовий представник США, ці підготовчі операції можуть тривати багато днів, перш ніж розпочнеться основна частина українського наступу. У той же час, такі операції можуть також мати на меті заплутати супротивника і збити його з пантелику.

Зазначимо, Shaping Operations — американський військовий термін, що означає формування сприятливих умов активної протидії противнику. Операція складається з різних військових дій, завдань та місій.

Активізацію таких дій з боку Сил оборони можна помітити і за даними Генштабу ЗСУ: за 11 травня українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин заявив, що ВСУ вже розпочали контрнаступ. За його словами, підрозділи української армії нібито заходять у фланги та мають певний успіх.