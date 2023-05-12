Місто, якого більше немає: що "русский мир" зробив з Мар’їнкою (фото та відео)

Окупанти перетворили місто на руїни, воно виглядає гірше, ніж документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової

Росіяни, які лицемірно заявляють, нібито вони прийшли "звільняти" Донбас, просто зносять його з обличчя землі. Вони перетворили колись затишне маленьке містечко Мар’їнка у Покровському районі Донецької області на абсолютні руїни, при погляді на які стискається серце.

На околицях Мар’їнки побували українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови, кадри, зроблені там, вони опублікували в Instagram.

"Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. Люди мали життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео, сталося за минулий і цей рік. Ось так Маринка виглядає сьогодні", — підписали вони страшні кадри.

Місто повністю зруйноване. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

У Мар’їнці не залишилося жодної вцілілої будівлі. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Мар’їнка сьогодні – це ряди руїн. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Контраст весняного пробудження природи та зруйнованого росіянами міста жахливий. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Зруйнована Мар’їнка виглядає сірою, єдиний колір — трава, що зеленіє. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Місто виглядає, як кадр із фільму про Апокаліпсис. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Мабуть, відновленню Мар’їнка не підлягає. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Сонце встає над "убитою" росіянами Мар’їнкою. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Бої у Мар’їнці не припиняються. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Мар’їнка, разом із Бахмутом, є епіцентром запеклих боїв. На початку травня окупантам удалося взяти під контроль майже весь центр Мар’їнки.

Фотографи розповіли, що вони провели день на околицях Мар’їнки разом із аеророзвідниками 79 ОДШБ, яка вже кілька місяців захищає місто. Добиратися їм довелося ночами, бо всі дороги прострілюються.

"Те, що ми побачили — місцями гірші за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилося бачити", — діляться враженнями фотографи.

Окупанти настільки зруйнували місто, що тепер це просто будівельне сміття, проте вони не перестають намагатися штурмувати та захопити ці руїни.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних справ станом на 3 травня, у Мар’їнській громаді близько 5 тисяч цивільних жителів страждають від інтенсивних боїв, стрімко поглиблюється гуманітарна криза. Порушено доступ до продовольства, немає води, електрики, газу, немає можливості отримати медичну допомогу. Люди повністю залежать від гуманітарної допомоги та волонтерської підтримки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заступник Міністра оборони України Ганна Маляр вперше офіційно підтвердила успіхи ЗСУ у Бахмуті. За поточний тиждень Сили оборони не лише не втратили жодної позиції, а й просунулися на 2 кілометри.