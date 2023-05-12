Переговори України та росії у Стамбулі: у Ердогана дали обнадійливий сигнал

Подальші консультації щодо розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн форматі

У Міністерстві оборони Туреччини повідомляють про позитивний перебіг переговорів України, Туреччини, росії та представників ООН щодо продовження дії зернової угоди, термін якої закінчується 18 травня поточного року. Чотиристороння зустріч проводилася у Стамбулі.

Про це сьогодні, 12 травня, заявив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє турецьке видання Takvim. За його словами, сторони рухаються до продовження зернових угод.

"Перші підсумки свідчать, що зустріч у Стамбулі відбулася позитивно. Процес іде у напрямку продовження зернової угоди", — сказав Хулусі Акар.

Своєю чергою міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook написав, що подальші консультації з розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн форматі.

"Українська делегація в черговий раз наголосила, що Зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам. Але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного коорординаційного центру (СКЦ)", — підкреслив він.

Зазначимо, що переговори щодо продовження зернової угоди розпочалися у середу, 10 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині квітня 2023 року зернова угода опинилася під загрозою через нові витівки росії.