Є дві цілі: чому Зеленський заявив про неготовність ЗСУ до контрнаступу — NYT

Український лідер міг намір провести інформаційний трюк

Заява Володимира Зеленського про неготовність Збройних сил України до контрнаступу могла мати дві різні цілі. Одна з них — інформаційний трюк, друга — спосіб "розворушити" західних партнерів на допомогу нашій країні у більш швидкі строки.

Так, глава держави своїм висловом, що зараз не найкращий час для проведення контрнаступу, міг спробувати ввести кремль в оману, щоб зменшити його очікування від майбутнього наступу. Про це пише The New York Times.

"Українські військові та політологи сказали, що пан Зеленський мав рацію з приводу недоліків напередодні операції, яка, як сподіваються Україна та її прихильники, стане поворотним пунктом у війні. Але вони також вказали на інші можливі мотиви його висловлювань: тиснути на союзників, щоб вони збільшили постачання, знизити очікування з приводу контрнаступу і ввести в оману кремль про наміри Києва", – наголошується у статті.

Обговорення контрнаступу триває вже кілька місяців, проте точно ніде не було повідомлено про те, коли й де буде завдано удару. Деякі аналітики припускають, що він буде зосереджений на Запорізькій та Херсонській областях, а не на сході Донбасу.

Керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут вважає вірною заяву Зеленського, оскільки попри допомогу партнерів українським військовим не вистачає техніки, артснарядів, бронетехніки та систем ППО.

Водночас керівник відділу регіональної безпеки та конфліктології фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна вважає, що це була "частково політична заява", щоб змусити західних партнерів прискорити постачання. Також вона не відкидає, що це був інформаційний трюк з боку українського лідера.

"Якби коментарі пана Зеленського про очікування початку кампанії були спробою введення в оману, це відповідало б інформаційній війні, яка була сповнена фінтів і несподіванок", — зазначається у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 11 травня російські окупанти в паніці заявили про настання ЗСУ майже по всьому фронту. Своєю чергою терорист-гіркін став ще більше нагнітати обстановку та істерити щодо того, що українські воїни взагалі перейдуть кордон з росією та захоплять населені пункти.