У шойгу заявили, що ЗСУ наступають: назвали напрямок

Проривів оборони російських військ нібито не допущено

У росії продовжують у паніці повідомляти про наступ ЗСУ. Міністерство оборони рф заявляє, що українські воїни проводять наступ на Соледарському напрямку на Донеччині "на всій лінії бойового дотику довжиною 95 кілометрів".

Про це заявив представник Міноборони рф ігоря конашенкова, пише "Інтерфакс".

"На соледарському тактичному напрямку противник учора провів наступальні дії на всій лінії бойового зіткнення сторін, довжиною понад 95 кілометрів", - сказав він.

За день, за заявою Міноборони, підрозділами ЗСУ здійснили 26 атак, у яких брали участь понад тисяча військовослужбовців та до 40 танків.

"Всі атаки підрозділів ЗСУ відбиті. Проривів оборони російських військ не допущено", — заявляє конашенков.

Також представник Міноборони рф підкреслив, що штурмові загони за підтримки Повітряно-десантних військ ведуть бої в західній частині Бахмута. Минулої доби нібито було здійснено дев’ять літаковильотів, артилерією угруповання виконано 64 вогневі завдання.

"Ударами оперативно-тактичної та армійської авіації, вогнем артилерії "Південного" угруповання військ уражені підрозділи противника в районах населених пунктів Годин Яр та Богданівка "Донецької народної республіки"", — додав він.

Водночас конашенков заявляє, що у відбитті атак ЗСУ були задіяні військовослужбовці 4-ї та 200-ї мотострілецьких бригад, екіпажі армійської авіації та інші підрозділи ЗС рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин влаштував істерику заявивши, що ЗСУ розпочали наступ і що воно йде вже повним ходом.