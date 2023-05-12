Зеленський напророкував смерть керівництву росії: у медведєва миттєво "запалало"

У путіна вже відреагували на слова Зеленського про "поганий кінець" для верхівки росії

Заява президента України Володимира Зеленського про трагічний фінал для керівництва росії очікувано не залишилися поза увагою окупантів.

У своєму недавньому інтерв’ю для ВВС український лідер заявив, що верхівка влади рф "своєю смертю не закінчить".

"Ті, хто там, у Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать", – сказав він.

На такі слова вже відреагував голова Ради безпеки росії дмитро медведєв. У своєму стилі екс-президент рф почав ображати нашого лідера та порадив йому "закінчити як Гітлер".

"Тварина в зеленому побажала смерті всім у кремлі. Причому не від своїх рук. Хто як помре, нам невідомо, адже шляхи Господні не сповідні. Але у наркомана в Києві якраз є шанс згинути саме від своїх рук. Занапаститися, вчинивши боягузливе самогубство. Як Гітлер, наковтавшись собачої отрути", — написав він.

В мережі вже відреагували на істерику від медведєва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно медведєв істерив з приводу рішення Польщі щодо Калінінграда.