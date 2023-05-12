Данілов сказав, коли чекає на закінчення війни: "У нас є спільний план"

Українські воїни боротимуться скільки потрібно, щоб звільнити всі свої території

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до зими Україна хоче завершити повномасштабну війну. Однак військові дії будуть вестися доти, доки військові не звільнять усі окуповані росією території.

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Report.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", — коротко відповів він на слова журналіста про те, що бойові дії українських військових більш активні навесні та влітку, ніж узимку.

За його словами, для звільнення захоплених країною-агресором територій потрібен час, але Україна не має наміру їм обмежуватися і боротиметься стільки, скільки буде потрібно. При цьому контрнаступів ЗСУ може бути проведено декілька.

"У нас є спільний план — звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання — час. Чи буде проведена одна або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки потрібно", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Головному управлінні розвідки оцінили прогнози Кирила Буданова щодо строків завершення війни.