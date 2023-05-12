"Погане для росії тільки починається": Данілов розповів, які сюрпризи чекають на рф

За словами Данілова, без західних розробок та інвестицій росія – країна-фейк

Секретар РНБО Олексій Данілов, який жорстко відповів тим, хто намагається посадити Україну за стіл переговорів з росією, натякнув на неприємності, які чекають на країну-агресора і розповів, чого варті залякування кремлем України та світу.

Про це Данілов написав у Twitter.

Він пояснив, що боятися загроз росії "адекватною відповіддю" безглуздо, оскільки вона вже використала все, що здатна, а от її саму попереду чекають "сюрпризи".

"Всі спроби Росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" — це розмови з самими собою. Все, що путін міг використати, він використав. А для Росії найгірше тільки починається. росія без західних розробок та інвестицій — країна- фейк. Попереду на росіян чекає багато "приємних" зустрічей з передовими технологіями... і це будуть не смартфони", — написав глава РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Данілов сказав, коли чекає на закінчення війни: за його словами, Україна хоче повністю завершити її до зими. Разом з тим, для звільнення захоплених країною-агресором територій потрібен час і Україна боротиметься стільки, скільки потрібно.