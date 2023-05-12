"Звикайте": над кремлем вже майорить прапор України (фото)

Щось дивне відбувається у Москві

У небі над москвою продовжують відбуватися якісь цікаві речі. То невідомі дрони нападають на літаки, то в кремль вріжеться безпілотник, а тепер і зовсім над Червоною площею майорить прапор України.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував фотографії з Москви, де можна побачити український прапор над одним із куполів Храму Василя Блаженного. Він був прив’язаний до повітряних куль.

Поки що неясно, хто запустив кулі із символом України над кремлем, але Андрющенко іронічно закликав уже звикати росіян до нашого прапора.

"Над Кремлем було помічено Український прапор, який невідомі запустили над Червоною площею в москві. Ру**я звикай", — говорить він.

Проте росіяни вже й самі вивішують наш прапор. Так, наприклад, нагадаємо, що над російським Петербургом замайорив український прапор. Його вивісили разом із прапорами країн СНД (хоча Україна не входить до нього). Звичайно, наш символ не забувають і українці в окупованому росією Криму. Там іноді невідомі патріоти нагадують усім, чий насправді півострів. В один з останніх разів це сталося на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.