Війна — день 444: ЗСУ демонструють успіхи біля Бахмута, а окупанти побоюються оточення

Оперативно про головне 13 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 444 дні. Завдяки успішним діям ЗСУ в районі Бахмута інтенсивність боїв навколо міста значно знизилася, проте, попри це, росіяни все ще роблять спроби атакувати на цьому напрямі. Крім того, важкі бої точаться у Мар’їнки. При цьому удари українських захисників змусили окупантів помітно понервувати, а в самій росії взагалі заявили про початок широкомасштабного наступу ЗСУ. Своєю чергою ватажок "вагнерівців" євгеній пригожин взагалі прогнозує, що росіянам у Бахмуті загрожує оточення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Депутат держдуми рф отримав поранення під час вибуху в українському Луганську., — росЗМІ. Зі слів самого війського, він вирішив покрасуватися на тлі палаючої будівлі, і під час другого удару на нього впала цеглина (тобто депутат виявився дурнішим, ніж можна було припустити).

00:00 Спікер Східного угруповання сил оборони України Сергій Череватий повідомив, що за три дні контрнаступних дій ЗСУ біля Бахмута було звільнено 17,3 квадратних кілометрів території.

Дізнатися про головні події 10 травня можна у публікації: Війна — день 441: ЗСУ б’ють окупантів під Бахмутом, а російські обстріли міст не припиняються

З даними за 11 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 442: окупанти "отримують на горіхи" під Бахмутом від ЗСУ, але продовжують атакувати

Про те, що відбувалося 12 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 443: на сході тривають запеклі бої, тиск на окупантів зростає