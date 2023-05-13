Серце відчуває і болить: Залужний розповів, коли плакав під час війни

Навіть коли емоції на обличчі не видають болю, серце його все рівно відчуває, зізнається головком

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний свідомий того, що займана ним посада не передбачає проявів слабкості, але він – "нормальна людина з нормальним серцем", і ніщо людське йому не чуже. Особливо, коли мова йде про українських воїнів, які загинули на війні.

Таке зізнання "залізний головком" зробив в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту "Рік. За кадром. Генерал".

"Я, перш за все, нормальна людина, з абсолютно нормальним серцем. І те, що емоції у обличчі і поведінці не видають людського болю, — це ще нічного не значить. Насправді серце все відчуває, і іноді йому дуже й дуже болісно", — говорить генерал.

За словами Валерія Залужного, він часто дивиться у телефонну книгу, багатьох контактів з якої вже немає в живих, однак поки що не наважується видалити їх.

"Немає просто сил щось зробити цим записам в телефонній книзі – певно, я ще не готовий до цього. Колись, можливо, видалю людину з телефону назавжди. Але, мабуть, не вийде видалити з пам'яті. Із свого серця. Це дуже важко. І всіма нормальними людьми це сприймається дуже і дуже погано. Війна – це дуже погана справа", — вважає Залужний.

На прохання журналіста розповісти, чи довелося йому плакати з початку війни, головком дає стверджувальну відповідь: це сталося у одному випадку, під час спілкування з мамою військового, який був пілотом вертольота, і літав у Маріуполь.

Головнокомандувач додав, що певний час, поки переписувався з мамою військового, то мав надію, що той живий, однак, згодом йому доповіли, що пілот загинув.

"І я вимушений був якось з мамою його цю ситуацію прояснити", — додав Залужний.

Мати загиблого героя надіслала генералу повідомлення, яке син відправив їй перед вильотом. У ньому він просив пам’ятати про нього як про патріота.

"І коли я намагався з мамою якось це питання обговорити, то у мене не вистачило сил", — пояснив генерал.

Він також уточнив, що пам’ятає ім’я загиблого військовослужбовця, однак не називатиме його. Як і всіх інших людей зі своєї телефонної книги, адже робити це прийдеться, на жаль, дуже довго – війна забрала життя у дуже багатьох українських героїв.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Валерий Залужний також назвав прізвище єдиного росіянина, за публікаціями і повідомленнями якого постійно слідкує у Мережі — це очільник генштабу рф валерій герасимове, якого наш головком вважає сильним, підступним і непередбачуваним ворогом.