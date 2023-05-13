Коли закінчиться війна і що повинно стати Перемогою України в ній: ТОП-8 заяв головкома Залужного в інтерв'ю Дмитру Комарову

Добірка головних заяв Валерія Залужного в рамках проєкту "Рік. За кадром. Генерал"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв’ю відомому журналісту Дмитру Комарову.

Які основні заяви зробив в рамках проєкту "Рік. За кадром. Генерал" – читайте у матеріалі "Телеграфа".

Чому почалася війна, і в чому її сутність для росіян зараз

"Стратегічною метою росії було знищити українську державність як таку. Напевно, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом та сіллю, і на цьому б українська державність закінчилася б. Коли українці почали опір, коли почали захищатися, то станом на сьогодні вони (росіяни, — Ред.) свідомо з рф їдуть сюди, щоб свідомо вбивати українців, саме вбивати, і суть цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищені ми. Тому що вони їдуть свідомо вбивати українців і завдають нам божевільних втрат", — підкреслив Залужний.

Як готувалися ЗСУ до повномасштабного вторгнення росіян

Перш за все, підготувка до нападу росії йшла під час АТО і ООС, які стали "школою" для українських бійців

"Вісім років ми це робили, вісім років ми воювали, вісім років ми морально були готові до того, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться і залишить нас у спокої. Ці 8 років війни загартували нас і навчили воювати, чого росіяни від нас не очікували. Це була для нас школа. Ми готувалися морально і фізично всі 8 років", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, перед вторгнення було створено комплекс дій, який наштовхнув на думку, що єдиним варіантом опору ЗСУ переважаючим силам противника може стати нанесенням йому якнайбільших втрат.

"Цей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є лише один варіант, який може в цій ситуації спрацювати. Він полягав у тому, щоб у короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", – сказав Залужний.

Про божевільні втрати ворога на війні

"Вони (окупанти. – Ред.) зазнають шалених втрат. Зокрема на Донецькому оперативному напрямку та в районі Бахмута. Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, – це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки – це найдорожче", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Хто та єдина людина в рф, за діями і висловлюваннями якою стежить головком

"Цього ворога не можна недооцінювати. Він сильний, він підступний і він, скажемо так, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог. Якого нам, військовим, треба також поважати. Задля перемоги", — додав головком.

Про звільнення Криму і Донбасу

"Ми знаємо, що для цього потрібно. Знаємо, що потрібно, щоб звільнити Крим, що потрібно для того, щоб звільнити Донецьку область, Луганську область, але це дуже і дуже великий обсяг роботи, який швидко не стане", — зазначив головнокомандувач.

Чинник майбутньої перемоги України

"Знову хочу сказати, що поки що все тримається на плечах простих людей…Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери… Що зараз в принципі й відбувається", — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Перемога – це не тільки звільнення всієї території України від росіян

"Наша перемога — це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено, але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося. Світова історія знає держави, які живуть та показують, що їх краще не чіпати. Україна має стати такою державою", — наголосив Залужний.

Чи доводилось Залужному плакати під час війни

На жаль, так. Причиною, яка змусила головкома пролити скупу чоловічу сльозу – загибель молодого вертолітника, про чию смерть він повинен був розповісти мамі бійця.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні думки, які висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю відомому американському виданню ABC News.