ЗСУ продовжують контратаки на Бахмутському напрямку: свіжі карти боїв

Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка

Українські військові продовжують здобувати успіхи на північний захід від Бахмута під час локальних контратак. Однак ситуація продовжує залишатися нестабільною — ворог кидає сили аби відбити фланги. Загалом, українські військові досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що деякі російські діячі вважають українську активність навколо Бахмута початком контрнаступу.

Як повідомляють у Генштабі, ворог наступав як на Харківщині, так і на Донеччині. Загалом відбулося 47 бойових зіткнень за добу.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, безуспішно наступав у напрямку Масютівки. На Лиманському напрямку тривали обстріли. Як зазначають аналітики в російському інформаційному просторі панує параноя щодо можливого контрнаступу України на харківсько-луганському фронті.

Карта бойових дій Харківська та Луганська області

На Бахмутському напрямку війська рф продовжують наступати, в Бахмуті тривають безперервні бої. Окупанти могли просунутися на північному заході Бахмута між двома вулицями. Водночас на Бахмутському напрямку росіяни наступали у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Аналітики із посиланням на речника Східного управління ЗСУ зазначають, що ситуація для російських військ загалом погіршується, оскільки "Вагнера" витісняють мотострілецькі та десантні елементи, які складаються з погано підготовленого та мотивованого мобілізованого персоналу. За даними DeepState, на Бахмутському відтинку ворог втратив ще більше позицій не тільки на схід від Ступочок, а й південніше Іванівського. Повідомляється також про просування ворога в бік Спірного зі сходу.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку противник бив авіацією. На Мар’їнському напрямку відбиті числені атаки ворога в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують спекулювати темою контрнаступу, навіть окупаційна влада тимчасово захоплених регіонів повідомила, що їхні чиновники поширюють неправдиву інформацію. Достовірно відомого, що ворог атакує південь з авіації та обстрілює з РСЗВ та артилерії ближчі до лінії фронту села.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські війська продовжують оборону, яка може включати контратаки. Однак підготовка до контрнаступу триває і є повідомлення про операції з "формування" перед контрнаступом.