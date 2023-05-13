ЗСУ продовжують контратаки на Бахмутському напрямку: свіжі карти боїв
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Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка
Українські військові продовжують здобувати успіхи на північний захід від Бахмута під час локальних контратак. Однак ситуація продовжує залишатися нестабільною — ворог кидає сили аби відбити фланги. Загалом, українські військові досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що деякі російські діячі вважають українську активність навколо Бахмута початком контрнаступу.
Як повідомляють у Генштабі, ворог наступав як на Харківщині, так і на Донеччині. Загалом відбулося 47 бойових зіткнень за добу.
Схід України
На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, безуспішно наступав у напрямку Масютівки. На Лиманському напрямку тривали обстріли. Як зазначають аналітики в російському інформаційному просторі панує параноя щодо можливого контрнаступу України на харківсько-луганському фронті.
На Бахмутському напрямку війська рф продовжують наступати, в Бахмуті тривають безперервні бої. Окупанти могли просунутися на північному заході Бахмута між двома вулицями. Водночас на Бахмутському напрямку росіяни наступали у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Аналітики із посиланням на речника Східного управління ЗСУ зазначають, що ситуація для російських військ загалом погіршується, оскільки "Вагнера" витісняють мотострілецькі та десантні елементи, які складаються з погано підготовленого та мотивованого мобілізованого персоналу. За даними DeepState, на Бахмутському відтинку ворог втратив ще більше позицій не тільки на схід від Ступочок, а й південніше Іванівського. Повідомляється також про просування ворога в бік Спірного зі сходу.
На Авдіївському напрямку противник бив авіацією. На Мар’їнському напрямку відбиті числені атаки ворога в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку наступальних дій не зафіксовано.
Південь України
Окупанти продовжують спекулювати темою контрнаступу, навіть окупаційна влада тимчасово захоплених регіонів повідомила, що їхні чиновники поширюють неправдиву інформацію. Достовірно відомого, що ворог атакує південь з авіації та обстрілює з РСЗВ та артилерії ближчі до лінії фронту села.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українські війська продовжують оборону, яка може включати контратаки. Однак підготовка до контрнаступу триває і є повідомлення про операції з "формування" перед контрнаступом.