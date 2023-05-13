Окупанти вгатили по критичній інфраструктурі: наслідки ранкових вибухів в Україні

Через дії окупантів затримується 5 потягів

Російські окупанти вночі та зранку атакували Україну дронами. Повідомлялося про вибухи в кількох областях, однак частина з них була робота сил протиповітряної оборони.

Ранкові вибухи пролунали в Хмельницькому. Це підтверджує місцева влада. Мер міста Олександр Симчишин наголошує, що навіть після відбою повітряної тривоги вибухи можуть продовжуватися.

Хмельницька ОВА повідомляє про влучання по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів, зазначено у повідомленні. Місце влучання на території Хмельницького району. Симчишин повідомив, що внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Кількість постраждалих уточнюється. Через прильот затримується частина потягів, що курсує через Хмельницький.

Потяги, які затримуються через вибухи в Хмельницькому

Львівщина також чула звуки вибухів, однак на теренах області все спокійно — повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що в регіоні була "загроза атаки ворожими дронами-камікадзе". Звуки вибухів, які чули на Львівщині він пояснив відлунням роботи сил ППО в іншій області.

На Київщині повідомляється про падіння БпЛА. Його, ймовірно, збили — внаслідок падіння постраждав житловий будинок. Про це розповів спікер ДСНС Олександр Хорунжий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові продовжують контратакувати на Бахмутському напрямку. Деякі росіяни вже вважають це початком контрнаступу.