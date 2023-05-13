Куди летів збитий над Києвом "Кинджал": стала відома ціль "незбивної" ракети рф

Окупанти намагалися "Кинджалом" знищити систему ППО Patriot, розташовану під Києвом, але натомість вперше дізналися, що їхню "суперракету" можна збити

Минулого тижня росія гіперзвуковою ракетою "Кинджал" намагалася знищити передану Україні систему ППО Patriot. Проте натомість українські військові перехопили ракету за допомогою Patriot.

Про це розповіли два американські чиновники, пише CNN.

За їхніми словами, для перехоплення "Кинджала" українські зенітники випустили кілька ракет під різними кутами з установки Patriot.

На думку співрозмовників видання, росіяни могли запеленгувати специфічні сигнали, які від радара установки Patriot. На них вони й орієнтувалися при наведенні своєї ракети.

Зазначається, що на відміну від деяких ППО меншої дальності, наданих Україні, які мобільні та по яких важче цілитись, велика батарея Patriot, це стаціонарна система. Тому росіяни можуть намагатися знищити її.

Як пояснили чиновники, існують способи деякою мірою замаскувати сигнали, що походять від радара Patriot. Однак у ніч проти 4 травня, коли відбулася атака, росіянам вдалося встановити приблизне місце розташування цієї системи ППО.

"Кинжал" – російська гіперзвукова ракета балістичного типу, яка запускається з літака МіГ-31. Це одна з новітніх ракетних розробок росіян, які стверджували, що цю ракету практично неможливо перехопити.

Як раніше повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що ліквідація "невловимої" гіперзвукової ракети "Кинжал" над Києвом стала справжнім шоком для росіян, оскільки вони вважали її невразливою для системи української ППО.