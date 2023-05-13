Підготовка "жесту доброї волі" чи чергова провокація? Що росія влаштувала на ЗАЕС та як звільнятимуть станцію

Чи підуть окупанти на підрив найбільшої АЕС в Європі

На тлі панічних заяв росіян про початок контрнаступу ЗСУ, в Енергодарі, що перебуває в окупації з березня 2022 року, почали відбуватися тривожні події: загарбники вивозять з адміністративних установ все цінне й "евакуюють" з міста співробітників ЗАЕС та членів їхніх родин, повідомляє "Енергоатом".

Поведінка окупантів на Запоріжжі може свідчити як про наміри покинути захоплені населені пункти, так і бути підготовкою до оборони міст та атомного об'єкту, який, за даними МАГАТЕ, російські терористи буквально "нашпигували" військовою технікою та вибухівкою.

"Телеграф" з'ясовував, що відбувається в Енергодарі і яким чином може бути деокупована найбільша в Європі АЕС.

Загарбники "знекровлюють" місто перед відступом

Поки в Міноборони підтверджують успіхи ЗСУ в Бахмуті, звідки тікають цілі бригади російських солдат, в окупованих районах Запорізької області зростають тривожні настрої. Так, напередодні 9 травня гауляйтери оголосили про "евакуацію" жителів 20 населених пунктів, що розташовані у 50-70 км від лінії фронту.

Найактивніше до "жесту доброї волі" готуються в Енергодарі. Місто-супутник ЗАЕС буквально знекровлюють — з адміністративних установ вивозять всю документацію, з лікарень викрадають медичне обладнання, повідомляє Генштаб ЗСУ. Крім того, ще декілька днів тому у місті не працювали магазини і аптеки, відключений інтернет, а банкомати і АЗС спорожніли.

За словами законнообранного міського голови Енергодара Дмитра Орлова, незрозумілі дії окупантів тривали протягом останнього тижня, проте станом на сьогодні гуманітарна ситуація потрохи стабілізується, а загарбники залишаються у місті.

"Схоже на те, що вони або готували якусь провокацію, але вона зірвалася, або готуються до деокупації і намагаються забрати під час втечі якомога більше. Частина колаборантів виїхали з міста, решта продовжує щось грабувати, звичайно, але за останні кілька днів ажіотаж дещо спав — зараз робота магазинів і аптек відновлюється. Щодо "евакуації" населення, то погодились на неї трохи більше 100 місцевих, решта мешканців міста з 15-тисячним населенням чекають ЗСУ у себе вдома", — каже мер міста в коментарі "Телеграфу".

З тим, що дії росіян в Запорізькій області цілком вкладаються у терористичну логіку рф та свідчать про усвідомлення окупантами неминучості своєї поразки, погоджується й військовий експерт Михайло Притула. За його словами, перед капітуляцією армія рф зруйнує усе, що вдасться, а місцеве населення використає для прикриття під час втечі.

"Те, що ми зараз бачимо — це підготовка до відступу. Вони викрадають все цінне, нищать усе, що можуть знищити, вивозять свою агентуру і беруть у заручники місцевих жителів, яких надалі будуть використовувати в якості живого щита на логістичних маршрутах. Це відпрацьована тактика терористів, наслідки якої ми вже бачили під час звільнення інших населених пунктів", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

До тих же терористичних методів належить і ядерний шантаж, який використовує росія, аби залякати українців катастрофою на ЗАЕС і обмежити дії ЗСУ під час деокупації Енергодару. Проте, за словами Михайла Притули, наразі про підрив атомного об'єкта не йдеться. Ймовірнішим сценарієм розвитку подій є виведення з робочого стану обладнання і вивезення зі станції працівників, щоб забезпечити збій у роботі АЕС.

"По-перше, влаштувати цей "підрив" не так просто, як здається. На кожному атомному об'єкті є система антитерористичного захисту. Маловірогідним є й те, що вони будуть утримувати цей об'єкт, адже розуміють, що під час деокупації ЗСУ просто візьмуть його в оточення і рано чи пізно виб'ють їх звідти", — зазначає експерт.

Штурму Енергодару і ЗАЕС не буде

Запорізька атомна електростанція є найбільшою у Європі та третьою за потужністю у світі. У випадку її суттєвого пошкодження станеться ядерна катастрофа, згубні наслідки якої відчує на собі буквально півсвіту. Розуміючи це, російські окупанти регулярно влаштовують інформаційні провокації навколо нібито зупинки роботи реакторів, розміщують на території об'єкту вогневі точки і мінують енергоблоки.

За даними "Енергоатому", станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої ЗАЕС зафіксовано не було. При цьому, голова НАЕК Петро Котін в ефірі Радіо Свобода заявив, що російські військові вже провели декілька тренувань швидкої евакуації з ядерного об'єкту і вивезення всього награбованого.

"Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації", — сказав Котін.

Також глава "Енергоатому" запевнив, що під час деокупації ЗАЕС українські військові будуть дотримуватися максимальної обережності для збереження цілісності станції. Зі свого боку в НАЕК вже займаються формуванням необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити роботу станції в перший період після її деокупації. Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на підконтрольній Україні території, а також фахівців з інших атомних станцій.

Через високі ризики пошкодження атомного об'єкту окупований Енергодар та захоплена росіянами ЗАЕС не будуть звільнятися безпосередньо в ході контрнаступу ЗСУ. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За словами фахівця, усі заяви та дії окупаційної "адміністрації" навколо ЗАЕС направлені на створення інформаційного впливу та демонстрації можливих наслідків бойових дій в цій частині Запорізької області, що є військово-політичним шантажем українського керівництва.

Зі свого боку Україна вже заявила про те, що штурму не буде — Енергодар і ЗАЕС обійдуть під час контрнаступу, щоб запобігти штучній техногенній катастрофі, яку можуть влаштувати окупанти, каже експерт.

"Об'єкт залишається в оперативному тилу, блокуються логістичні можливості постачання і подальше перебування ворожого гарнізону на території ЗАЕС втрачає будь-який сенс. Іншими словами, будуть створені передумови для добровільного залишення окупантами їхніх позицій", — пояснив Дмитро Снєгирьов.