Чудеса гриму: депутат Держдуми став "жертвою" обстрілу у Луганську (фото, відео)

Депутат Держдуми росії виявився одним з перших на місці прильоту в Луганську.

Депутат Держдуми росії Віктор Водолацький став темою для обговорення в мережі, після того, як він нібито постраждав під час обстрілу Луганська 12 травня. Російські ЗМІ миттєво підхопили про це інформацію та зробили з нього "жертву".

Як пише ВЧК-ОГПУ, російський депутат записав відео на тлі зруйнованої будівлі, а згодом на його обличчі з’явилися садна.

Джерело зазначає, що Водолацький вирішив покрасуватись на тлі будівлі у Луганську, щоб прочитати там свою промову.

На опублікованих кадрах політик був цілий і неушкоджений, але потім у мережі з’явилися відео, на яких у нього на обличчі були сліди крові та пластир.

Пізніше стало відомо, що жертвою прильоту депутат не став. За його словами, коли він "пішов до руїн рятувати людей", на нього впала частина стіни.

У мережі вже почали жартувати з приводу того, що після таких "травм" депутату, напевно, мають вручити звання "героя росії".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 травня ворог атакував Україну безпілотниками. На жаль, не обійшлося і без прильотів.