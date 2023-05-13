Схоже на землетрус: у Маріуполі пролунали потужні вибухи, також є новий приліт у Луганську (фото, відео)
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13 травня в окупованих Луганську та Маріуполі пролунали вибухи
Вранці 13 травня в окупованих росіянами Маріуполі та Луганську, де вчора був потужний приліт, пролунали гучні вибухи.
Як пишуть учасники руху "Маріуполь. Спортив", перший вибух у місті прогримів о 08:49, після чого завили сирени.
За даними джерела, голосно було не в районі "Азовсталі", де часто чують вибухи.
Протягом 40 хвилин у Маріуполі пролунав і другий вибух.
"Вже другий потужний вибух, поштовхи були трохи схожі на землетрус, чути дуже голосно, з боку "Азовсталі", — пишуть представники руху.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також прокоментував ситуацію. За його інформацією, може йтися про ракетний удар.
"Другий потужний вибух. Чути по всіх районах міста. Цього разу епіцентр у бік "Азовсталі". Також повідомляють про візуальний проліт ракети з боку Волновахи у бік міста… Деталі з’ясовуємо", — написав він.
Також уранці було голосно і в окупованому Луганську. Там пишуть про приліт у Ювілейному районі.
За словами очевидців, у деяких будинках уламками вибито скло у вікнах.
Водночас журналіст Андрій Цаплієнко пише, що приліт стався по місцю базування окупантів.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 травня ворог атакував Україну безпілотниками. На жаль, не обійшлося і без прильотів.