Звільняв міста та виносив поранених з поля бою: на війні загинув художник-декоратор фільму "Памфір"

Володимир Чорний навіть на війні не перестав бути художником та бачити прекрасне, під час затишшя він фотографував природу

Щодня у страшній війні з російськими окупантами гинуть захисники України. 9 травня у бою з росіянами обірвалося життя українського художника-декоратора Володимира Чорного, який раніше працював над декораціями фільму "Памфір".

Про його загибель повідомила дружина Олена Білецька у Facebook.

"Ти загинув, Коханий, Героєм, у бою з росіянами. О 5-й годині ранку 9 травня", — написала вона.

Фото Facebook Олени Білецької

Олена Білецька розповіла, що Володимир пішов служити добровольцем, у нього не було навіть думки залишитися осторонь цієї війни, хоча у військкоматі не було його документів, там їх втратили і не призвали б чоловіка з мобілізації.

За словами дружини, Володимир звільняв українські міста, витягував поранених товаришів з поля бою, а також готував для побратимів смачні борщі, вислуховував їх, коли ті мали потребу виговоритися. Як справжній художник, навіть за таких умов не перестав бачити прекрасне — фотографував квіти та мох.

Facebook Олени Білецької

"І так, ти став Супервоїном.. ходив сам на позиції.. Проводив найнебезпечнішими місцями військових, стріляв по ворогові, витягував поранених побратимів з поля бою, і добре заливав лою за комір росіянам", — написала Олена.

Колеги фільму "Памфір" відреагували на загибель воїна на сторінці фільму в Instagram.

"Все, що ви бачили в кадрі, було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний і люблячий", — написали вони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вбили на Донеччині журналіста відомого французького видання AFP Армана Солдіна. Він потрапив під ракетний обстріл у Часовому Яру.