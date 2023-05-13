Диверсантами у Києві були працівники відомої компанії доставки: генерал СБУ про перші дні вторгнення

У Києві діяли цілі групи диверсантів під виглядом постачальників

У перші дні повномасштабного вторгнення росії на територію України у Києві затримали понад десять представників відомої компанії доставки, які працювали на окупантів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив екс-заступник голови СБУ, генерал-лейтенант Андрій Кожем’якін.

За його словами, диверсанти пересувалися містом на мопедах та велосипедах та збирали інформацію.

"Тоді – у перші дні війни, нікого в місті не було, машин дуже мало, а вони могли їздити, їх ніхто не чіпав. От вони пересувались, передавали інформацію — чи стоїть десь біля мосту блокпост, чи заїхала кудись техніка тощо. Але врешті їх викрили, і на запитання, навіщо вони на це погодилися, відповідали — нам гроші дали", — сказав Кожем’якін.

Колишній заступник голови СБУ також зазначив, що всі вони наразі перебувають у місцях позбавлення волі.

"Звичайно, всі вони сидять, і їх дуже багато", — завершив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Окупанти планували розстріл 200 депутатів Ради, а під Києвом готували концтабори, — генерал СБУ Андрій Кожем’якін

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зізнався, що має особистий пістолет. Він зберігав його у себе на випадок ймовірного штурму окупантами Банкової у перші дні повномасштабного вторгнення.