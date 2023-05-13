Провокація зірвалася? Мер Енергодару розповів про дивну поведінку окупантів

Мер Енергодару розповів про ситуацію в містіенергод

Окупанти Енергодару активніше за інших готуються до "жесту доброї волі". На тлі паніки навколо контрнаступу ЗСУ росіяни почали вивозити документацію з адміністративних установ, а з лікарень – медичне обладнання.

Як заявив у коментарі "Телеграфу" мер міста Дмитро Орлов, окупанти досить дивно поводилися протягом останнього тижня, але станом зараз ситуація стабілізувалася і вони залишаються в місті.

"Схоже на те, що вони або готували якусь провокацію, але вона зірвалася, або готуються до деокупації і намагаються забрати під час втечі якомога більше. Частина колаборантів виїхали з міста, решта продовжує щось грабувати, звичайно, але за останні кілька днів ажіотаж дещо спав — зараз робота магазинів і аптек відновлюється", — сказав він.

За словами Орлова, на "евакуацію" населення в Енергодарі погодилися понад 100 місцевих, а решта мешканців міста з 15-тисячним населенням чекає на ЗСУ у себе вдома.

Нагадаємо, що про масову "евакуацію" окупанти повідомили перед 9 травня. Вони зібралися вивозити мешканців 20 населених пунктів, розташованих за 50-70 км від лінії фронту.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Підготовка жесту доброї волі чи чергова провокація? Що росія влаштувала на ЗАЕС і як звільнятимуть станцію

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти вигадали новий спосіб тиску на співробітників ЗАЕС.