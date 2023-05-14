"Ми стали міцнішими": Зеленський про результати візиту до Італії

Італійська Республіка продовжить підтримку України – наскільки це потрібно для захисту народу і території

Під час відвідин Італійської Республіки президентом України Володимиром Зеленським в суботу, 13 травня дві наші країни домовилися про нові постачання зброї та ППО.

Про це очільник Української держави заявив у зверненні за результатами 444-го дня війни.

"Сьогодні – у Римі. Як завжди з такими візитами, є результат. Сьогодні ми стали міцнішими", — наголосив президент Зеленський.

Президент України зазначив, що Італія продовжить підтримку України — настільки, наскільки це потрібно для того, щоб вистояти, захистити людей і територію.

"Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО. Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі – Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО", — сказав Зеленський.

Також, Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском і запропонував йому доєднатись до української "формули миру".

"Це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому – в Україну", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що під час спілкування із представниками італійських ЗМІ президент України зазначив, що Україна невдовзі зробить перші кроки у рамках довгоочікуваного контрнаступу, і їх побачать на Заході, а в росії дуже добре відчують.