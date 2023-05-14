Візит Зеленського до Німеччини: з’явилися перші подробиці (фото, відео)

Український лідер провів переговори з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини, де сьогодні, 14 травня, країна оголосить про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги з початку повномасштабної війни на 2,7 млрд євро. У мережі вже з’явилися фото глави нашої держави біля штаб-квартири Міністерства оборони Німеччини у районі Бендлер-Блок.

У штаб-квартиру Зеленський прибув сьогодні вночі вертольотом з аеропорту Берлін-Бранденбург. Авіалайнер із президентом України на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі, пише BILD.

Фото — BILD

У зв’язку із приїздом президента України весь центр міста було перекрито. Місцеві журналісти кажуть, що такого не відбувалося навіть коли до Берліна приїжджав ще на той момент президент США Барак Обама.

Українського лідера у Берліні зустрів федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Далі у Зеленського були заплановані переговори з ним та Олафом Шольцом.

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський повідомив, що це був його перший візит до Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення.

"Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово і фінансово, поки це буде необхідно. Дякую Німеччині за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед агресивною війною росії", — написав президент.

Водночас "Радіо Свобода" показує, якою була атмосфера біля офісу Олафа Шольца після приїзду Володимира Зеленського.

У другій половині дня Володимир Зеленський вирушить до міста Аахена на урядовому авіалайнері. Їх супроводжуватимуть Повітряні сили. Там президент отримає Міжнародну премію імені Карла Великого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні поточного року Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабної війни відвідав Польщу, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.