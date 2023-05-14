"Всі розуміють, що росію потрібно викинути, але куди?": На Заході існує реальна проблема з приводу рф

Путіна вже не бояться з погляду сили, але є й інші проблеми на Заході

Не дивлячись на те, що російський диктатор володимир путін вже давно втратив свою "альфа-самцовість" і військовому плані росію вже бояться все менше країн, на Заході існує реальна проблема, яка заважає вирішити питання рф.

Про це заявив український письменник та громадський діяч Дмитро Корчинський в ефірі проекту "Орестократія ", ведучим якого є шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар.

Так на запитання ведучого, яке звучало так — "Чому світ досі так боїться путіна", Корчинський відповів так:

"Мені здається, що світ боїться путіна не як військову силу, він боїться братися за вирішення цієї проблеми. Я ось, наприклад, теж боюся несвіжої риби. Це означає, що її потрібно викинути, але часто є речі у світі, які дуже важко викинути. Усі розуміють, що росію потрібно викинути кудись, але куди?Де це звалище? І насправді бояться проблеми. Всі розуміють, що з цип придеться щось робити і чим далі, тим більше буде клопоту. Це перше.

Друге - світ себе не може уявити без росії. Всі ці люди на Заході вони навчалися в університетах, де їм розповідали, що Достоєвський і Толстой — добрі письменники, а на Бродвеї йдуть п’єси по Чехову, існує сформований образ росіянина. Існує загальнозахідне уявлення "Пресвітера Іоанна" так би мовити. Що там десь на сході у сибірських болотах існує якась мудрість і поки ми тут усі на Заході "зіпсовані цивілізацією, культурою, втратили духовність", а там у болотах живуть якісь селяни, як описував Толстой та попи, як описував Достоєвський і вони випромінюють мудрість безпосередньо з пупка. І ось без цього неможливо уявити світ. Така ментальна прив’язка до рфії, на жаль, є. Це паразити свідомості. Усіх цих паразитів звуть "Ванюші", такі "Ванюші" є на Заході і це справжня проблема", — резюмував Корчинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського відреагували на статтю, в якій висміяли путіна.

Також ми повідомляли, що "друзі" путіна вставили йому ніж у спину на 9 травня.