ЗСУ ліквідували двох високопоставлених росіян під Бахмутом: роспропаганда вже волає про "героїв", а насправді все простіше

ЗСУ продовжують знищувати окупантів

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Не оминає ця доля і високопоставлених російських офіцерів.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані роспропаганди.

Так, на тлі успішної контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку в Міноборони росії заявили про загибель двох високопоставлених окупантів — комбрига 4 окремої мотострілецької бригади так званого 2 армійського корпусу "ЛНР" В’ячеслава Макарова, а також заступника командира 2 АК Євгена Бровко.

"При відбитті атаки ЗСУ загинули два російські полковники, повідомило міноборони. Це замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи Бровко, який брав участь у відбитті атаки ЗСУ в Артемівську, і командир 4-ї мотострілецької бригади Макарів, який керував боєм у районі населеного пункту Красне" — цитують заяву МО російські пропагандисти.

У свою чергу пропагандисти з каналу МО рф "Звєзда" вирішили надати факту знищення окупантів більш "героїчного" забарвлення.

За версією "Звєзди", Макаров, знищений на південь від населеного пункту Красне на Бахмутському напрямку, особисто керував діями окупаційного угруповання. Воно нібито "відбила атаки батальйонної тактичної групи ЗСУ".

"Командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров, перебуваючи на передовій, особисто керував боєм;. Дві атаки противника були відбиті… У ході відбиття третьої атаки командир бригади був тяжко поранений і загинув під час евакуації з поля бою", — говориться в повідомленні.

Другий знищений полковник, за версією пропагандистів, нібито воював прямо в Бахмуті.

"Заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко керував діями особового складу, перебуваючи на іншій ділянці відбиття атак противника. У ході бою з відбиття однієї з атак полковник Євген Бровко героїчно загинув, отримавши множинні осколкові поранення", – запевняють пропагандисти МО РФ.

При цьому офіцера ЗСУ Анатолія Штефана розповів, що насправді "герої" були знищені просто на просто під час доставки черговї "бавовни" на командний пункт у Клищіївці.

"Вогневе ураження. Крапка.Замполіт корпуса приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями, але прилетів подарунок на командний пункт", — зазначив офіцер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Бахмутом з позицій втекла ціла бригада росіян.

Також ми повідомляли, що пригожин у паніці розповів, чим загрожує контратака ЗСУ у Бахмуті.