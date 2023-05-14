Понад десять позицій за день: у Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом

ЗСУ продемонстрували успіхи під Бахмутом

Українські захисники продовжують демонструвати успіхи під Бахмутом та змогли звільнити десять позицій противника,

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, йдеться про позиції на півдні та півночі від міста. Крім того, ЗСУ вдалося також зачистити від окупантів значну площу в лісі біля Івановського (колишнє Красне).

У полон було взято російських солдатів із різних бойових частин.

"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км", — зазначила вона.

При цьому Маляр зазначила, що в саме місто окупанти всі свої сили і продовжує робити спроби просування знищуючи все на своєму шляху. Проте, за її словами, станом на зараз супротивник не може оточити місто і взяти його повністю під свій контроль.

Як повідомлялося раніше, останні кілька днів з’являються повідомлення про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку. Водночас в Офісі президента кажуть, що в цьому районі Україна змогла перехопити ініціативу, але це не означає, що місто буде повністю звільнено найближчим часом.