Окупантів в Україні менше не стало, але є й хороша новина: британська розвідка вказала на проблему армії рф

На Заході оцінили кількість російських окупантів в Україні

Попри тяжкі втрати, чисельність угруповання російських окупантів на території України практично не змінилася, проте її якість помітно погіршилася.

Відповідними даними поділилася розвідка Великої Британії у своєму щоденному звіті.

Так, згідно з її даними, російське угруповання, як і раніше, становить близько 200 тисяч осіб, які розділені на 70 полків і бригад у складі п’яти груп військ.

Втім, якщо у лютому минулого року вона складалася з професійних солдатів, на озброєнні яких була відносно сучасна бойова техніка, то тепер основна частина російської армії є погано навченими резервістами.

Також зазначається, що на початку вторгнення росіяни були готові проводити складні комбіновані операції, то тепер вони переважно проводять найпростіші піхотні операції.

Крім того, наголошується на значному погіршенні якості оснащення їх підрозділів. Зокрема, обладнання найчастіше є застарілим, а в багатьох частинах спостерігається недоукомплектація особового складу.

Як повідомлялося раніше, нестача техніки в окупантів спостерігається все сильніше, через що їм доводиться "реанімувати" і тягнути на фронт бойові машини 50-х років минулого століття.