WP відредагувала інтерв’ю Зеленського після слів про пригожина: ватажок "вагнерівців" уже відреагував

Зеленський не підтверджував чутки про переговори ГУР із ватажком ПВК "Вагнера"

Американське видання The Washington Post видалило з інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським відрізок, у якому в нього запитували про контакти Головного управління розвідки Міноборони з ватажком найманців ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним.

На це звернула увагу російська служба ВВС.

В оригінальній версії інтерв’ю The Washington Post Зеленському поставили питання на підставі "таємних" даних Пентагону. У них йдеться, що два українські чиновники підтверджують переговори співробітників ГУР з пригожиним і навіть зустрічі з ним. Зокрема, ватажок ПВК нібито пропонував Києву дати йому вивести своїх найманців із Бахмута, у відповідь на що він обіцяв розкрити інформацію про позиції регулярних військ росії для наступних атак ЗСУ. Зеленський такі чутки не підтвердив.

Водночас, на ситуацію відреагував сам пригожин. За словами бойовика, він "досі перебуває в Африці" з головою ГУР Кирилом Будановим.

"Звичайно, можу підтвердити цю інформацію. Нам взагалі нема чого приховувати від іноземних спецслужб. Ми досі з Будановим перебуваємо в Африці. А щодо WP і віддаленого фрагмента, то я думаю, що це сталося через те, що вони не купили вчасно квитки і боюся, якщо хтось дізнається, що WP все ще в Африці, їм продадуть бізнес-клас задорого. Тому вони просто хочуть заощадити як завжди", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно пригожин звернувся з відкритим листом до міністра оборони росії сергія шойгу.