Все дуже складно, але всі рішення ухвалено: Маляр і Сирський зробили заяви щодо Бахмута

росіяни не залишають цілей з повного захоплення Бахмута і підтягують на околиці міста свої десантно-штурмові загони

Хоча українська армія успішно звільняє позиції окупантів під Бахмутом, ситуація в одній із найгарячіших точок фронту залишається вкрай складною.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"У Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч усьому, вдалося нашим військам кілька днів просуватися. Це все завдяки надможливостям та професійності наших військових", — наголосила вона.

Маляр додала, що росіяни не залишають цілей на повне захоплення Бахмута і підтягують на околиці міста свої десантно-штурмові загони. Оборона Бахмута триває, точаться важкі бої.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський за підсумками поїздки на фронт повідомив, що хоча Сили оборони воюють меншими ресурсами, ніж росіяни, українським захисникам вдається руйнувати плани ворога.

"Ми б’ємося меншим ресурсом, ніж ворог. Водночас нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які долають найвищу межу можливостей. Втім, це лише частковий успіх. І саме так його потрібно сприймати. Операція з оборони Бахмута триває. Усі необхідні для оборони рішення ухвалено", — сказав він.

Український військовий, який описує ситуацію в Бахмуті у своєму Telegram-каналі "Бахмутський демон", написав, що "на вулицях Бахмуту пекло".

"По флангах теж важкі бої. У Києві всі там уже всіх перемогли, але не страждайте перемогами з диванів, тут дуже важко і арти у них до**іна", — описав ситуацію він.

Опівночі 15 травня він повідомив, що українські воїни вибили окупантів з Іванівського лісу біля Івановського (колишнє Червоне).

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямі, проте окупанти запекло пручаються. У той же час, в Офісі президента України заявили, що успішна контратака ЗСУ в районі Бахмута — це прелюдія до масштабного контрнаступу, що складається з багатьох дій.